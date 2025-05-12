مصر تبحث مع إيران وسلطنة عمان مستجدات الملف النووي في مسقط

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مع كل من بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وتناول الاتصالان مستجدات الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط يوم السبت، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مع الجانبين العُماني والإيراني أحدث التطورات المتعلقة بالحوار الجاري بين واشنطن وطهران.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لالتزام الطرفين الأمريكي والإيراني بمواصلة المسار الدبلوماسي، مثمنًا دور سلطنة عمان في تيسير جهود الوساطة، ومجددًا دعم مصر الكامل للحلول السياسية والدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أجرى عبد العاطي محادثة مع السيد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، تناولت المفاوضات النووية الأمريكية– الإيرانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا.