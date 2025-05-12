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ترامب: خفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30% و80%

01:53 ص الإثنين 12 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30% و80%، وفقا لما ذكرته الغد.

وأكد ترامب على تروث سوشيال: "سندفع نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة تدفع أدنى سعر في أي مكان في العالم".

وتابع: " سيتم خفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يتصوروها من قبل"، مضيفا: "الأمر التنفيذي الخاص بخفض أسعار الأدوية سيكون أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا".

وأشار إلى أن الأدوية لدى الولايات المتحدة أحيانا أغلى بـ5 إلى 10 مرات من أسعارها في بقية دول العالم.

وأكد: "الأدوية في الولايات المتحدة ظلت على مدى سنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة"، مضيفا" سيتم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بأسعار الأدوية في البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين".

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