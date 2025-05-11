عراقجي: متمسكون بحقوقنا القانونية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وكالات

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اختتام الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران عازمة على التمسك بحقوقها القانونية غير القابلة للتصرف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران على أتم الاستعداد لمواصلة جهودها الدبلوماسية لضمان الطبيعة السلمية المثبتة لبرنامجها النووي، مضيفة "عازمون على العمل من أجل إنهاء العقوبات غير القانونية واللاإنسانية المفروضة على شعبنا منذ زمن طويل".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة كانت صعبة لكن مفيدة في فهم مواقف كل طرف على نحو أفضل، مشيرا إلى أن سلطنة عمان ستتولى تنسيق الجولة القادمة من المحادثات والإعلان عنها.