رئيس الوزراء العراقي يؤكد العزم على ضمان حقوق العمال

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العزم على ضمان حقوق العمّال من النساء والرجال.

وقال السوداني ، في تغريدة على منصة إكس اليوم ، :"كلّ التقدير والتبريكات لجميع العمّال، في العراق والعالم، بمناسبة يومهم المميز، وبهذه المناسبة، نجدد العزم على المضيّ في منهجنا نحو ضمان حقوق العمّال، من النساء والرجال، وهو ما تمثّل بتفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعيّ للعمال، الذي يوفّر بيئةً يزدهر فيها إبداع اليد العاملة، وتؤمّن حقوقها القانونية والمادية".

وأكد أنّ عجلة العمل والإعمار لن تتوقف، بفضل إصرار العراقيين على بناء بلدهم وتطويره، وإيجاد المزيد من فرص التنمية والعمل، وفتح آفاقٍ اقتصادية وصناعية جديدة.