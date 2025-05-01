إعلام عبري: إخفاء هويات 120 جنديًا إسرائيليًا خلال حفل تكريم خشية ملاحقتهم دوليًا

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إنه تم إخفاء هويات 120 جنديا إسرائيليا في حفل تكريم سنوي خشية ملاحقتهم دوليا بسبب حرب غزة.

وفي يناير الماضي، قالت هيئة البث العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتغييرات في سياساته الإعلامية خوفا من اعتقال وملاحقة جنوده في الخارج.

وأوضحت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم عن أسماء الجنود بوسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للحد من كشف وجوههم.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية، دليلا موجّها إلى الجنود الإسرائيليين بشأن كيفية تجنب محاولات الاعتقال خلال السفر إلى الخارج.

وكانت دول من بينها البرازيل وتشيلي، شهدت محاولات لاعتقال جنود إسرائيليين متورطين في جرائم حرب، غير أن أحد الجنود الذين تواجدوا في البرازيل تمكن من الهرب.