مصر تدين إصدار الاحتلال أوامر إغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها لإصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق لست مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

وأكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وتشدد مصر على رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوقها.

وتعتزم إسرائيل إغلاق ستة مدارس أخرى تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الجزء الشرقي من القدس ذو الأغلبية العربية.

وكتب مدير الأونروا فيليب لازاريني عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الثلاثاء أن قوات الشرطة وموظفين تابعين لمجلس مدينة القدس دخلوا المدارس عنوة، وأضاف أنهم أمروا بإغلاق المدارس في غضون ثلاثين يوما.