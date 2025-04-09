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نوفوستي: وفدان روسي وأمريكي يصلان اليوم إلى إسطنبول

12:09 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات


أفادت وكالة "نوفوستي"، بأن وفدان روسي وأمريكي يصلان اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية ستُعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت الوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن الجولة الثانية من المشاورات بين موسكو وواشنطن ستعقد خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الوفد الروسي سيكون برئاسة ألكسندر دارشيف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، كما سيترأس الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر، بالإضافة إلى ممثلي عن وزارتي السياسة الخارجية في كلٍ من البلدين.

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وزارة الخارجية الروسية وفدان روسي وأمريكي إسطنبول
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