الأمم المتحدة: باكستان طردت أكثر من 8 آلاف أفغاني الأسبوع الماضي

إسلام آباد - (د ب أ)

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن باكستان طردت أكثر من 8000 مواطن أفغاني في الأسبوع الماضي في حملة إعادة جديدة إلى وطنهم بعد انتهاء الموعد النهائي في 31 مارس.

وحذرت إسلام آباد جميع المواطنين الأفغان الذين ليس لديهم وثائق قانونية للإقامة أو حاملي بطاقات المواطنة الأفغانية بالعودة إلى وطنهم أو مواجهة الترحيل، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وتقول السلطات إنها أقامت مراكز إيواء مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المواطنين الأفغان قبل نقلهم إلى معبر تورخام الحدودي.

وقالت المفوضية إنه تم ترحيل 8906 مواطنين أفغان منذ الأول من إبريل.

ووصفت كابول عملية الإعادة إلى الوطن بأنها ترحيل قسري.

وذكر عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة الهجرة والعودة إلى الوطن الأفغانية، في بيان: "ليس هناك شك أن الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان وهذا الإجراء أحادي الجانب يتعارض مع جميع المبادئ الدولية والإسلامية ومبادئ حسن الجوار".

وأضاف "نظرا لأن هذه المسألة تتعلق بدولتين، من الضروري العمل على آلية متفق عليها بشكل متبادل لضمان العودة الكريمة للأفغان إلى وطنهم".