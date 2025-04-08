إيران: نسعى لمفاوضات عقلانية مع أمريكا على أساس "الندية"

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن طهران تسعى إلى "مفاوضات عقلانية" مع الولايات المتحدة على أساس من "الندية" بهدف صون مصالحها الوطنية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني.

وأضافت الخارجية الإيرانية، "نؤمن بالحوار وإذا تحدث الطرف الآخر بلغة الاحترام فإننا مستعدون للتفاوض".

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوف تنطلق يوم السبت المقبل في سلطنة عُمان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحذر طهران من أنها ستكون "في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.

وشدد ترامب، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، على أن طهران لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية.