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وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار قوي في دمشق

07:37 م الخميس 03 أبريل 2025

انفجار - أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار قوي في دمشق.

يأتي ذلك فيما وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على سوريا، ليل‭ ‬الأربعاء، وقالت إن الهجمات بمثابة تحذير للحكومة الجديدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيطر على أراض في جنوب غرب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أن قواته اغتالت عددا ممن أطلقوا النار على قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في ريف درعا خلال الليل.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الغارات الجوية التي وقعت مساء الأربعاء، "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن إسرائيل".

وأضاف كاتس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا و ستتحرك ضد التهديدات لأمنها، محذرا الحكومة السورية من أنها "ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".

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