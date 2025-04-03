ردًا على رسوم ترامب الجمركية: أستراليا تخطط لفتح أسواق جديدة بالهند والشرق الأوسط

كانبرا – (أ ش أ)

قال مسئولون أستراليون إن دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ كانت من بين الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرين إلى أن أستراليا دعمت ماليًا المصدرين المتضررين لمساعدتهم في إيجاد أسواق جديدة، من خلال صندوق يقدم مليار دولار أسترالي (627 مليون دولار) كقروض بدون فوائد، وستوجه الإدارات الحكومية إلى "شراء المنتجات الأسترالية".

ومن جانيه، صرح وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، بأن بلاده تفتح أسواقا جديدة للصادرات في الهند والشرق الأوسط، وستسعى إلى إحياء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي تعثرت العام الماضي بشأن لحوم البقر الأسترالية، وقال "لقد تغير العالم".

وبدوره قال ديفيد جوشينكي، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين في أستراليا، إن الرسوم الجمركية "خطوة إلى الوراء مخيبة للآمال لدولنا وللاقتصاد العالمي"، لكن الصناعة ستنتصر لأن مزارعيها "من بين أقل المزارعين حصولًا على الدعم في العالم"، وتمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة أقل من 5% من إجمالي صادرات أستراليا من السلع.

وتخضع صادرات أستراليا من الصلب والألومنيوم أيضًا للرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن التي أعلن عنها في مارس، على الرغم من أن شحناتها إلى الولايات المتحدة تمثل جزءا ضئيلا من قيمة إجمالي صادرات البلاد السنوي، أما تأثير هذه الرسوم على قطاع التعدين الأسترالي، الذي يوفر معظم خام الحديد وغيره من المواد الخام المستخدمة في صناعة المعادن في العالم، فهو أقل وضوحا.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد ذكر اليوم الخميس، أن هذه التطورات تصب في مصلحة الصين قائلا "لا شك أن الاستجابة لمجموعة من القضايا، سواءً كانت إجراءات بشأن تغير المناخ أو قضايا التجارة، ستؤثر على المنافسة الاستراتيجية القائمة هنا في المنطقة".

وتابع قائلا إن أستراليا ستسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية دون اللجوء إلى آلية فض المنازعات في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأكد ألبانيز أن المفاوضات جارية لتجنب فرض رسوم جمركية على لحوم البقر، إذ أصرت أستراليا على استيفاء واردات اللحوم الأمريكية لمعايير الأمن الحيوي.





