الحوثيون يعلنون تصديهم لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

(وكالات)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الخميس عن تصديها لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، إلى جانب إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان له، إن القوات الأمريكية شنت "عدوانًا سافرًا" على اليمن خلال الساعات الماضية، حيث شنت أكثر من 36 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح سريع أنه ردًا على هذا الهجوم، قامت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) بتنفيذ عملية عسكرية مشتركة، حيث اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح واستمرت لساعات طويلة، مما أسهم في إفشال جزء من الهجوم على البلاد.

وشدد سريع على أن الجماعة ستواصل استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلن عنها. وأضاف قائلاً: "لن تثنينا الغارات العدوانية عن أداء واجبنا الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تجاه الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأوضح أن الطائرة تم إسقاطها بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، والـ17 التي يتمكنون من إسقاطها دعمًا لغزة.

ومنذ منتصف مارس 2025، أشار الحوثيون إلى استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنًا مع غزة. في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على مناطق سيطرة الحوثيين في شمال وغرب اليمن بعد توقف دام نحو شهرين.