تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية.. اليابان: تثير قلقًا بالغًا وسنعمل على حماية الصناعات

وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الخميس، إن رسوم واشنطن الجمركية تثير قلقا بالغا.

وأكد إيشيبا، أن طوكيو ستعمل بشكل حاسم على حماية الوظائف والصناعات، مشددا على أنه ستكون للرسوم الجمركية الأمريكية تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا".