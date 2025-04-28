ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة لكنه يطلب ذلك منذ 3 أعوام



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي طلب منه الحصول على إمدادات أسلحة إضافية خلال اجتماع في 26 أبريل في روما.

وأضاف ترامب: "لقد أخبرني أنه يريد المزيد من الأسلحة، لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "لقد كان أكثر هدوء، أعتقد أنه يفهم ما يجري ويريد إبرام صفقة".

ولم يوضح ترامب ما إذا كان يقصد صفقة بين واشنطن وكييف بشأن الموارد المعدنية أو اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا.

وكان مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج، قد أعلن أن ترامب التقى زيلينسكي على انفراد خلال جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس في روما، ووصف اللقاء بـ"المثمر للغاية".

ووصف زيلينسكي اللقاء القصير مع ترامب بأنه "رمزي جدا"، مؤكدا أنهما ناقشا "وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط".