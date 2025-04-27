قطر تعلق على أنباء تمويلها المظاهرات الأمريكية المعادية للسامية

وكالات

علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الأخبار المتداولة بشأن دعم قطر وتمويلها لمظاهرات الجامعات الأمريكية لدعم خطابات الكراهية ومعاداة السامية، واصفًا إياها بـ"الهراء".

وقال آل ثاني، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن هذه الأخبار المتداولة تعتمد على "اتهامات عبثية وغير مستندة على وقائع أو أدلة".

وأكد أن "العلاقة بين المؤسسات القطرية الوطنية والأكاديمية الأمريكية واضحة وتتسم بالشفافية"، مشيرًا إلى أن أي برنامج تمويلي قطري يمر عبر القنوات الرسمية لحكومات الدول المستضيفة لتلك المؤسسات الأكاديمية.

وتابع وزير الخارجية القطري، قائلًا إن "هذه التصريحات المطلقة بشكل عبثي وجزافي لا تعبر سوى عن إفلاس سياسي، ومن يدعي أن دولة قطر تدعو إلى الكراهية لم ير قطر أو النسيج الموجود في الدولة، نحن ندعو إلى السلام ولعبنا أدوارًا كبيرة في وساطات متعددة وفي أماكن متعددة، ولن نحيد عن مسارنا.. أما شيطنة الدور القطري وحصره في اتجاهات معينة لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب".

وفي وقتٍ سابق، اتهمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قطر بالتسبب في زيادة المظاهرات المعادية للسامية، مشيرًة إلى أن الدوحة ممول أساسي لمظاهرات الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل، وفق زعمها.