لماذا يُكسر خاتم بابا الفاتيكان بعد وفاته؟

وكالات

بعد وفاة أو استقالة بابا الفاتيكان، يتم كسر خاتمه البابوي، في طقس فريد على يد المسؤول عن شؤون الفاتيكان خلال فترة شغور المنصب البابوي.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على انتهاء صلاحيات البابا الراحل ومنع استخدام الخاتم من قِبل أي جهة لاحقة، إذ يعد هذا الخاتم أحد أبرز الرموز التي تجسد سلطة البابا ومكانته داخل الكنيسة الكاثوليكية.

ويحمل الخاتم في تصميمه التقليدي نقشًا لاسم البابا فوق صورة القديس بطرس وهو يرمي شبكة صيد لذلك يُطلق عليه اسم "خاتم الصياد"، كامتداد لدور القديس، ويرمز للسلطة الروحية التي يتمتع بها البابا.

ويرتبط الخاتم بتاريخ طويل من التقاليد والطقوس، تبدأ بتقديمه للبابا الجديد خلال مراسم التنصيب الرسمية.

وفي الماضي، كان "خاتم الصياد" يُستخدم كختم رسمي للرسائل البابوية الخاصة والوثائق الهامة. ورغم توقف استخدامه الوظيفي، فإنه لا يزال يُمنح للبابا الجديد كرمز لسلطته ومكانته الدينية.