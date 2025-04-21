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ترامب: الاجتماعات مع إيران كانت جيدة

05:59 م الإثنين 21 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالمحادثات التي تجريها بلاده مع إيران، قائلًا: "حظينا باجتماعات جيدة جدًا في ما يتعلق بإيران".

وحتى الآن، أجرت واشنطن وطهران جولتين من المحادثات النووية غير المباشرة، الأولى في 12 أبريل الجاري بالعاصمة العمانية مسقط، والثانية يوم 19 من الشهر ذاته في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عمانية.

وأشاد الجانبان الإيراني والأمريكي بالجولتين، مشيرين إلى أنها جرت في "أجواء بناءة وإيجابية"، على أن تُعقد الجولة الثالثة يوم السبت المقبل بسلطنة عمان.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي مبعوث الرئيس للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مهمة نقل الآراء بين الجانبين.

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دونالد ترامب إيران محادثات إيران
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