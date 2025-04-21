وزير الداخلية السوداني: تشغيل أقسام الشرطة بالخرطوم بنسبة 91%

الخرطوم - (د ب أ)

كشف وزير الداخلية السوداني الفريق خليل باشا سايرين عن توجيهات مستدامة بالانتشار الفوري لقوات الشرطة بكافة المواقع التي يتم تحريرها بولاية الخرطوم بغرض التأمين وتطبيع الحياة أمام عودة المواطنين للخرطوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء ( سونا) اليوم الاثنين عن الوزير سايرين قوله إنه تم انتشارقوات الشرطة في محليات الخرطوم السبع كما أن نسبة تشغيل المراكز والأقسام تمت بنسبة 91% بحسب الزيارات الميدانية و الاحصائيات الرسمية.

ونوه إلى تشغيل 19 قسما في محلية الخرطوم من جملة 21 قسما وتشغيل 14 قسما بمحلية شرق النيل بجانب تشغيل 10 أقسام بمحلية بحري و10 أقسام بمحلية أمدرمان من جملة 14 وتسعة أقسام بمحلية امبدة من جملة 11 فضلا عن تشغيل كافة أقسام محليتي كرري وجبل أولياء بنسبة 100%.

وأوضح الوزيرأن "هناك بعض الجيوب للمليشيا بمناطق غرب وجنوب امدرمان سيتم التعامل معها والقضاء عليها قريبا"، مؤكدا انتقال هيئة تأمين المنشآت إلى الخرطوم للحاجة الهامة لها في تأمين المقار الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية وافقت للبعثات الدبلوماسية للذهاب إلى الخرطوم لتفقد مقارها والاطمئنان عليها تمهيدا للعودة.

و قال وزير الداخلية إنه خلال زيارتهم الخرطوم وقفوا على حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المؤسسات الحكومية خاصة الشرطية وأن الضرر الأكبر وقع على هيئة الدفاع المدني التي أحرقت مخازنها بشكل متعمد، بجانب مجمع عمر مساوي الذي تعرض أيضا لحريق من الناحية الغربية والشرقية، فضلا عن مبني جامعة الرباط وكلية الشرطة وهيئة الجمارك والحاويات.

وذكر الوزير أن الزيارة حققت أهدافها برفقة قادة ومدراء الشرطة وشملت زيارة هيئة السجون ومقر وزارة الداخلية وسجن كوبر والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية ورئاسة شرطة الولاية

ونوه إلى أن الزيارة استمرت لمدة أربعة أيام وأنها شهدت أول اجتماع للجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في مقر الولاية منذ اندلاع حرب الكرامة.

وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي يسعي لاستغلال مسألة آلية حماية المدنيين وأن الداخلية تسعي لسد هذه الثغرة وأنهم اتخذوا خطوات عملية تجاه الأمر وانهم ملتزمون باتفاقية جنيف إلا أن "المليشيا لم تلتزم بالاتفاقية" لافتا إلي أن تفعيل الآلية يوصد الباب أمام تدخلات الدول الخارجية.