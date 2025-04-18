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وزير الخارجية يتوجه إلى تونس في زيارة ثنائية

10:22 ص الجمعة 18 أبريل 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الجمعة 18 أبريل إلى تونس، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة السيد وزير الخارجية التباحث مع كبار المسؤولين التونسيين بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من أعضاء الجالية المصرية في تونس.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة تونس
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