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انفجار قوي في موقع لاختبار الصورايخ بولاية يوتا الأمريكية

01:32 ص الخميس 17 أبريل 2025

انفجار امريكا

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وكالات

وقع انفجار قوي في موقع اختبار للصواريخ تابع لشركة "نورثروب جرومان" شمالي ولاية يوتا الأمريكية، مما أدى إلى تدمير مبنى.

ولم ترد تقارير عن أي وفيات أو إصابات بشكل أولي في موقع الانفجار، وفقا للشرطة، وفقا لسكاي نيوز.

كما لم يتضح على الفور أي مبنى تم تدميره.

وتحتفظ شركة "نورثروب جرومان" للطيران والدفاع بوجود كبير في الولاية، إذ تصنع وتختبر محركات الصواريخ الصلبة، ولم تصدر الشركة بيانا على الفور.

ونصحت السلطات السكان بتجنب المنطقة، بينما يواصل المسؤولون التحقيق في الانفجار.

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