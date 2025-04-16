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أمريكا تطلب من مصر معلومات عن الجندي الأمريكي الأسير في غزة

10:05 م الأربعاء 16 أبريل 2025

عيدان ألكسندر

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وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية، أن مصر باعتبارها الوسيط بين حركة حماس وإسرائيل تلقت اتصالات من واشنطن للاستفسار عن مصير الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا.

وتابعت القناة العبرية، أن فريق المبعوث الأمريكي ستيف وايتكوف تواصل مع مسؤولين مصريين لمحاولة فهم أوضاع ألكسندر الصحية والنفسية.

وكانت حركة حماس قد نشرت مؤخرًا بيانًا، أشارت فيه إلى أن الاتصال قد انقطع مع المجموعة التي تحتجز ألكسندر، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من القطاع كشرط أساسي.

ويوم الأحد الماضي، ظهر الأسير الأمريكي في مقطع فيديو بثته حماس حيث بدا ألكسندر، الذي يقبع في الأسر منذ 555 يومًا، في حالة ضعف وهو يناشد بكل ما أوتي من قوة لإعادته إلى وطنه: "لماذا ما زلت هنا ولست مع عائلتي؟ لقد وصلت إلى نقطة الانهيار. تحطمت جسديًا ونفسيًا."

وأضاف عيدان: "قولوا لي، لماذا؟ لماذا لست في المنزل؟ لماذا لا أكون مع أصدقائي وعائلتي؟ لماذا أصوّر هذا الفيديو الثاني؟.

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