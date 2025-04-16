إعلان

بعد رفضها اعتقال نتنياهو.. الجنائية الدولية تفتح ملف إجراءات ضد المجر

06:28 م الأربعاء 16 أبريل 2025

المحكمة الجنائية الدولية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح ملف إجراءات ضد دولة المجر لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، الأربعاء، إن على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو المقبل.

كانت قالت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن المحكمة الجنائية الدولية أرسلت إلى المجر طلبا لاعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وصوله بودابست بساعات قليلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجنائية الدولية أوضحت للمجر أسباب طلب اعتقال نتنياهو وضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات، لافتة إلى أن طلب الاعتقال كان طويلا ومفصلا ويدعوها إلى التعاون.

وأوضحت القناة العبرية، أن الجنائية الدولية شرحت للمجر ما وصفتها بجرائم نتنياهو ومنها استخدام التجويع سلاحا، مؤكدة أن بودابست لم تمتثل لطلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وأعلنت انسحابها من المحكمة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجر اتخذت موقفا جريئا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا "المحكمة الجنائية الدولية هاجمتنا وغضت النظر عن أعدائنا".

ووصف نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "منظمة فاسدة"، ومرحبا في الوقت نفسه بعدم تسامح المجر مع معاداة السامية، قائلا إن "صداقتنا مع المجر غير مسبوقة".

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته تقدر تعامل المجر الاستثنائي مع الجالية اليهودية، لافتا إلى أن التحالف مع المجر يشمل التعاون في السياحة والاستثمار، فضلا عن التعاون في مجال الصناعات العسكرية.

وذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه وقّع وثيقة أعلن فيها انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة

وتلتزم الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، مثل المجر، بتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها.

لكن على الرغم من ذلك، لا تملك المحكمة الدولية أي سلطة لإجبار الدول على تنفيذ التزامها باعتقال المتهمين، بل تعتمد على تعاون حكومات الدول الأعضاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الجنائية الدولية المجر ترفض اعتقال نتنياهو إجراءات ضد المجر أسباب طلب اعتقال نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: 3 إسرائيليين عبروا الحدود اليوم إلى غزة وقواتنا أعادتهم

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة