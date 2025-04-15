في إطار الرد بالمثل.. فرنسا تستدعي سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"

وكالات

استدعت فرنسا، سفيرها لدى الجزائر "للتشاور" على ضوء التوترات الجديدة التي طرأت على العلاقات بين البلدين.

وفي بيان، الثلاثاء، وصفت الرئاسة الفرنسية القرار الجزائري بطرد 12 دبلوماسيا من السفارة الفرنسية بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الرئيسية".

وفي إطار ردّها على الإجراء الجزائري، قالت فرنسا إنها ستطرد 12 موظفا من القنصلية الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، شددت باريس على ضرورة استئناف الحوار بين البلدين، موضحة أن من مصلحة فرنسا والجزائر "استئناف الحوار".

من جانبها، دافعت الجزائر عما وصفته بقرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية لديها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو يتحمل المسؤولية كاملة عن التوترات الجديدة بين فرنسا والجزائر.

وعلى خلفية هذه الأزمة، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم، إلغاء زيارته إلى فرنسا، ولقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف".

كانت الجزائر قد أعلنت أمس الاثنين أن 12 موظفا بسفارة فرنسا وممثلياتها بالبلاد أشخاص غير مرغوب فيهم وطالبتهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة ردا على قيام السلطات الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري.