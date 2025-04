بعد شتمه ماكرون.. نتنياهو: يائير ابني "صهيوني حقيقي"

وكالات

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن لنجله لابنه يائير، رغم الشتائم التي وجهها الأخير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية دعوة ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان يائير نتنياهو قد هاجم الرئيس الفرنسي في منشور عبر منصة "إكس" يوم السبت، قائلًا: "ماكرون تبًّا لك"، وأضاف: "أوقفوا الاستعمار الفرنسي في شرق أفريقيا"، في رد غاضب على تصريحات ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية.

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa!