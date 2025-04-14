اللجنة الشعبية لمخيم جنين: إسرائيل هجّرت نحو 20 ألف فلسطيني

وكالات

اتهمت اللجنة الشعبية لمخيم جنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عملية تهجير قسري واسعة النطاق، طالت أكثر من 3227 عائلة فلسطينية، أي نحو 20 ألف نازح، في ظل استمرار العملية العسكرية داخل المخيم، التي وصفتها اللجنة بأنها "تدمير شامل".

وقالت اللجنة في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة إن الوضع الإنساني للنازحين يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في ظل غياب التدخل الرسمي بالمستوى المطلوب، مؤكدة أن "كل يوم هو أسوأ على النازحين من الذي قبله"، وأن الأهالي لم يتوقعوا استمرار العملية العسكرية لهذه الفترة الطويلة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم ممنهجة أدت إلى تدمير نحو ثلث مباني المخيم بشكل كلي، معتبرة أن ما يجري "جزء من مشروع إسرائيلي يستهدف المخيمات الفلسطينية نظرًا لما تمثّله من رمزية وطنية".

وأكدت اللجنة أن الاحتلال استغل "حرب الإبادة" الجارية في غزة كغطاء لتنفيذ مخططاته في الضفة الغربية، لا سيما في المخيمات التي تعد معاقل للمقاومة الفلسطينية.