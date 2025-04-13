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وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الإيراني الأوضاع بغزة

07:56 م الأحد 13 أبريل 2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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وكالات

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله أوضاع غزة والأراضي المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية.

وقالت الخارجية القطرية، إن آل ثاني جدد ترحيب قطر بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط أمس السبت.

وذكرت الخارجية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد استمرار جهود دولة قطر مع الشركاء لخفض التصعيد وتعزيز السلام في المنطقة.

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