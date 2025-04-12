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عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تتهم نتنياهو بإثارة الفوضى وتطالب بصفقة لإنقاذ أبنائهم

06:17 م السبت 12 أبريل 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين - أرشيفية

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وكالات

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإثارة الفوضى والتحريض ضد البعض، معتبرين أنه يخترق القواعد الأساسية للمجتمع.

وأكدت العائلات في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أن "ما نريده هو استعادة مجتمع فيه نظام وليس فوضى"، مشيرين إلى أنهم يعيشون شعوراً بأن "الظلام قد حل" مع استمرار وجود 59 مختطفاً في غزة.

وشددت العائلات على استمرار تحركاتهم الاحتجاجية، و"عدم الصمت"، واصفين الحكومة بأنها "متطرفة" وأن التوصل إلى صفقة هو الحل الوحيد لإنقاذ أرواح أبنائهم.

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