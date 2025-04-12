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العراق: حزب الدعوة الإسلامية يعيد انتخاب نوري المالكي أمينا عاما

12:30 م السبت 12 أبريل 2025

العراق

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بغداد- (د ب أ)

أعلن حزب الدعوة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، إعادة انتخاب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أميناً عاماً للحزب.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "حزب الدعوة الإسلامية خلال المؤتمر التاسع عشر أعاد انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً للحزب".

ويعد حزب الدعوة الإسلامي أقدم حزب شيعي في العراق،وانضم إليه المالكي عام 1970 ، وتولى منصب رئيس الوزراء خلال ولايتين بين عامي 2006 و2014.

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العراق حزب الدعوة الإسلامية بغداد
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