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بلدية غزة: استمرار تعطل خط "ميكروت" يفاقم أزمة المياه

10:55 ص السبت 12 أبريل 2025

قطاع غزة

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غزة- (د ب أ)

أكدت بلدية غزة، اليوم السبت، أن استمرار تعطل خط مياه "ميكروت"، نتيجة الأضرار التي لحقت به شرق حي الشجاعية، يفاقم أزمة المياه ويزيد من حدة العطش الذي تعاني منه المدينة.

وقالت البلدية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه من المتوقع إنجاز أعمال إصلاح الخط خلال 24 ساعة، في حال سُمح لطواقمها بالوصول إلى موقع الضرر.

وأشارت البلدية إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين طواقمها من الوصول إلى المنطقة المتضررة، وجارٍ انتظار الموافقة النهائية لاستئناف أعمال الإصلاح.

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غزة قطاع غزة أزمة المياه
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