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الكرملين: المفاوضات في إسطنبول لا تتناول الملف الأوكراني

02:32 م الخميس 10 أبريل 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن المفاوضات الروسية الأمريكية في مدينة إسطنبول التركية لا تتناول الملف الأوكراني.

وأكد بيسكوف، أن موسكو لن تتنازل أبدا عن حقوقها بشأن الأصول المجمدة في الغرب ولن تتوقف عن حمايتها، موضحا أنه لا يوجد إطار زمني محدد للمشاورات الروسية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد أمريكي رسمي إلى القنصلية الروسية في مدينة إسطنبول، لإجراء محادثات مع الجانب الروسي.

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوترات الدولية، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل أو جدول أعمال المحادثات، في حين يُنتظر صدور بيان رسمي من الطرفين حول طبيعة اللقاءات ونتائجها.

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دميتري بيسكوف الكرملين إسطنبول
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