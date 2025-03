"غزة ليست للبيع".. نشطاء يتركون رسالة رفض على ملعب جولف لترامب في اسكتلندا- فيديو وصور

وكالات



في رسالة رفض قوية لخطته، كتب ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية عبارة "غزة ليست للبيع"، على عشب ملعب جولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، ليل الجمعة السبت.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن النشطاء استهدفوا ملعب جولف وفندق ترنبيرى فى جنوب غرب إسكتلندا ليل السبت، وكتبوا بحروف كبيرة باللغة الإنجليزية "غزة ليست للبيع" على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi