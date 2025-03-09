"غزة ليست للبيع".. نشطاء يتركون رسالة رفض على ملعب جولف لترامب في اسكتلندا- فيديو وصور

وكالات



في رسالة رفض قوية لخطته، كتب ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية عبارة "غزة ليست للبيع"، على عشب ملعب جولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا، ليل الجمعة السبت.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن النشطاء استهدفوا ملعب جولف وفندق ترنبيرى فى جنوب غرب إسكتلندا ليل السبت، وكتبوا بحروف كبيرة باللغة الإنجليزية "غزة ليست للبيع" على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025





وألقي النشطاء طلاء أحمر على واجهة الجدار الخارجي للنادى وكتبوا عليه عبارة "حرروا غزة..حرروا فلسطين"، حسب الصور التي نشرتها مجموعة "بالستاين أكشن".





وتعرض الملعب أيضًا لأضرار من خلال قلب التربة.



وقال متحدث باسم "بالستاين أكشن"، في بيان، إن المجموعة "ترفض معاملة دونالد ترامب لغزة كأنها ملك له يتصرف فيه كما يحلو له".



وأضاف: "أظهرنا له أن ممتلكاته ليست بمأمن من أعمال المقاومة"، متعهدًا مواصلة التحرك ضد "الاستعمار الأمريكي والإسرائيلي" في فلسطين.







وقالت شرطة اسكتلندا، إنها تلقت بلاغًا في الساعة 4,40 صباح السبت (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها ودعت أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بها.



ومن جانبه، علق المتحدث باسم مجموعة ترامب في تيرنبيري على الحدث، واصفًا إياه بأنه "عمل صبياني وإجرامي".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وطرح فكرة شراء غزة وامتلاكها وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، المقترح الذي لاقى تنديدًا واسعًا.



وتوعد ترامب في منشور شديد اللهجة على منصته التي يمتلكها "تروث سوشيال"، الأربعاء، سكان غزة بـ"الموت" في حال لم تفرج حماس عن الأسرى الإسرائيليين، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.