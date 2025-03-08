الأردن يستضيف اجتماع أمني رفيع بين تركيا وسوريا والعراق غدًا



وكالات



نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر دبلوماسي تركي قوله، اليوم السبت، إن وفودًا رفيعة المستوى من تركيا والأردن وسوريا والعراق ستجتمع في العاصمة الأردنية عمّان غدًا الأحد لبحث التعاون الأمني والتطورات الإقليمية.



وفي وقتٍ سابق من فبراير الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الدول الأربع ستتخذ خطوات نحو مكافحة تنظيم داعش على نحو مشترك في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى عقد أول اجتماع بشأن هذه القضية في الأردن.



وقال المصدر الدبلوماسي التركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز، إن وزراء الخارجية سيحضرون الاجتماع، وكذلك وزراء الدفاع أو القادة العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع.



وأضاف أن المسؤولين سيبحثون التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.



ومنذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حذرت دول غربية وإقليمية من احتمال عودة تنظيم داعش.



ويُحتجز آلاف من أعضاء داعش في سجون بشمال شرق سوريا تحت حراسة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحالفة مع الولايات المتحدة.



وتعتبر تركيا، أن قوات "قسد" و"وحدات حماية الشعب السورية" التي تقود المجموعة "إرهابيين"، وتقول إن السجون يجب أن تُسلم إلى القيادة السورية الجديدة، ويجب نزع سلاح وحدات حماية الشعب.