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ترامب يسأل رئيس الفيفا عن توقعاته بشأن الفائز بكأس العالم والأخير يفاجئه

11:16 ص السبت 08 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وذلك بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

كما تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية برفقة المكسيك وكندا نهائيات كأس العالم للمنتخبات في العام المقبل.

الجمعة، استعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مجسم مونديال الأندية 2025، عند لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان المجسم يتكون من درع ومفتاح ذهبي، على أن يتم تسليمه للفائز بلقب البطولة.

ووقع ترامب، بحضور إنفانتينو، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشكيل فريق عمل تابع للبيت الأبيض خاص بمونديال المنتخبات 2026، على أن يشرف على الاستعدادات للحدث الكروي الأكبر.

على هامش ذلك، قال دونالد ترامب مخاطبًا جياني إنفانتينو: "من الفريق المفضل للفوز بكأس العالم؟".

وأجابه رئيس "فيفا"، قائلًا: "في كأس العالم للأندية هذه السنة، بالطبع، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان...وفي السنة القادمة، الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا".

وسُئل إنفانتينو عمّا إذا كان منتخب أمريكا يمتلك الفرصة للظفر باللقب، رد قائلًا: "نعم"، موضّحاً أن لدى هذا الفريق "لاعبين جيدين" و "دعما جماهيريا".

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