ترامب يسأل رئيس الفيفا عن توقعاته بشأن الفائز بكأس العالم والأخير يفاجئه

وكالات

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وذلك بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

كما تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية برفقة المكسيك وكندا نهائيات كأس العالم للمنتخبات في العام المقبل.

الجمعة، استعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مجسم مونديال الأندية 2025، عند لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان المجسم يتكون من درع ومفتاح ذهبي، على أن يتم تسليمه للفائز بلقب البطولة.

ووقع ترامب، بحضور إنفانتينو، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشكيل فريق عمل تابع للبيت الأبيض خاص بمونديال المنتخبات 2026، على أن يشرف على الاستعدادات للحدث الكروي الأكبر.

FIFA President Gianni Infantino unveils the official trophy of the 2025 FIFA World Cup, which will be hosted in AMERICA this summer! 🇺🇸 pic.twitter.com/A8RHSZrWyM