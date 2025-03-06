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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنوجه لأعدائنا ضربة قاضية

10:34 ص الخميس 06 مارس 2025

إيال زامير

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وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، الخميس، إن إسرائيل أمام أيام عصيبة لكن تنتظرها أيضا أيام جيدة، مؤكدا أن جيش الاحتلال حقق إنجازات عظيمة لكن تحديات كثيرة أيضا ما زالت ماثلة أمامه.

وأضاف زامير: "سنبيد العدو ولن نتوقف حتى نعيد كل الأسرى وهذا واجبنا الأخلاقي"، لافت إلى أن قواته ستوجه "لأعدائنا الذين دمروا وذبحوا واغتصبوا ضربة قاضية".

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، قالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، إن العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران.

وأكد زامير، أن إعادة الأسرى واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعا.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن زامير قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاة إضافي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن زامير قرر تفكيك وحدة الاستراتيجيا بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش

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إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل
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