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الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن والبحرين بالعاصمة الإدارية الجديدة

04:36 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وكالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلاً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما استقبل الرئيس السيسي عدداً من القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة، حيث تم التقاط صور تذكارية مع الرئيس.

وشهدت القمة وصول كل من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، ورئيس المجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

كما وصل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس السيسي بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه قبيل بدء أعمال القمة، التي انعقدت بناءً على طلب من دولة فلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

كما استقبل الرئيس السيسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك الأردن القمة العربية
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