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السلطات الروسية تتحرك لرفع الحظر عن حركة طالبان الأفغانية

05:20 م الإثنين 31 مارس 2025

حركة طالبان

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موسكو - (أ ب)

أعلنت المحكمة العليا في روسيا اليوم الاثنين، أنها تلقت التماسا من مكتب المدعي العام لرفع الحظر عن حركة طالبان في أفغانستان التي تم تجريمها قبل عقدين باعتبارها منظمة إرهابية.

وقالت المحكمة في بيان إنها سوف تعقد جلسة استماع للنظر في الالتماس الذي سلمه المدعي العام إيجور كراسنوف، وكانت روسيا قد صادقت العام الماضي على قانون يقضي بأن القضاء هو المنوط بتجميد قرارات اعتبار منظمة ما بأنها "إرهابية".

وأدرجت حركة طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا عام 2003، ويعاقب القانون الروسي على أي اتصال مع مثل هذه المنظمات.

وفي الوقت ذاته، شاركت وفود من طالبان في العديد من المنتديات التي استضافتها موسكو، وقد رفض مسؤولون روس الرد على تساؤلات بشأن هذا التناقض، مع التأكيد على ضرورة الانخراط مع طالبان للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

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