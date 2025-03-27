رويترز: مصر تلقت إشارات إيجابية من إسرائيل بشأن محادثات وقف إطلاق النار

وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لها اليوم الخميس، إن مصر والتي تلعب دور الوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل بشأن اقتراح جديد يشمل مرحلة انتقالية لوقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر، أن الاقتراح يتضمن إفراج حركة حماس عن خمسة أسرى إسرائيليين أسبوعيًا كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق.

في سياق متصل، أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ لها، أن وفدًا أمنيًا مصريًا غادر إلى قطر لإجراء محادثات تتناول زيادة المساعدات إلى غزة والإفراج عن الأسرى المتبقين.

وقالت رويترز نقلا عن مسؤول فلسطيني مطّلع على جهود الوساطة: "هناك بعض العروض التي تبدو أفضل من العروض السابقة". ومع ذلك، أضاف أنه "ربما ليس بعد" عندما سئل عما إذا كان من المتوقع الإعلان عن اختراق في المفاوضات اليوم الخميس.

من جانبها، لم يصدر أي رد فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاقتراح، لكن متحدثًا باسم المجلس الأمني الإسرائيلي قال إنه لا يوجد حاليًا وفد إسرائيلي في الدوحة.

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن خرق الهدنة التي منحت سكان غزة – البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة – فترة راحة مؤقتة من الحرب التي دمرت القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 50,000، فيما لا يزال الوضع الإنساني في غزة يشهد تدهورًا غير مسبوق.