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ترامب: الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 2 إبريل وستشمل جميع البلدان

11:48 م الأربعاء 26 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن يوم الثاني من أبريل المقبل سيكون يوم التحرير الحقيقي للولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلى أنه سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم سيؤدي إلى نهضة في صناعة السيارات، كما سيفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب.

وأوضح ترامب، أن الشركات تعود إلى الولايات المتحدة حتى لا تضطر إلى دفع رسوم جمركية، مؤكدا أن عودة الشركات ستواصل تحفيز النمو على نحو لم تشهده البلاد من قبل.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن عائدات الرسوم الجمركية ستستخدم لخفض الدين الفيدرالي، موضحا أن "الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 إبريل ستشمل جميع البلدان وسنبدأ جني العائدات في اليوم التالي".

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية الحرب التجارية خفض الدين الفيدرالي
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