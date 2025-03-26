تقديرات إسرائيلية: الوقود والطعام والماء بغزة قد تنفد خلال أقل من 60 يوما

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية اليوم لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية في الحرب.

وأشارت المصادر، إلى أن تقديرات أمنية تفيد بأن الوقود والطعام والماء في غزة قد تنفد خلال أقل من 60 يوما.

وذكرت المصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوصي بتوسيع السيطرة البرية على مناطق شمال وجنوب القطاع بهدف زيادة الضغط على حماس ودفعها نحو المفاوضات.