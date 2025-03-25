انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في سوريا

(وكالات)

أفاد موقع "نت بلوكس"، اليوم الثلاثاء، بحدوث انقطاع كامل لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا، مما أدى إلى تعطل الاتصالات في عدة مدن بأنحاء البلاد.

ووفقًا للموقع المتخصص في رصد الشبكات، فقد جاء الانقطاع الشامل للإنترنت في الأراضي السورية بعد التقارير التي تحدثت عن اضطرابات في قطاع الاتصالات.

https://mastodon.social/@netblocks/114220320599663776

من جانبها لم تصدر السلطات السورية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لاستعادة الخدمة.