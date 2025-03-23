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مستشار الأمن القومي الأمريكي: قضينا على قادة حوثيين كبار وضربنا مصانع أسلحة

05:00 م الأحد 23 مارس 2025

مايك والتز

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وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الأحد، إن الولايات المتحدة قضيت على قادة كبار في جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية وضربت مقرات ومصانع أسلحة.

وأكد والتز، أن الجيش الأمريكي ضرب مراكز اتصالات للحوثيين وبعض منشآت الطائرات المسيرة.

وأشار والتز، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر ضرب الحوثيين بشدة عكس إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن، موضحا أن الجماعة اليمنية استخدمت أسلحة من إيران في ضرب أحد أهم الممرات البحرية.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة جانب أساسي من الأمن القومي للولايات المتحدة، لافتا إلى أنه يعتقد أن إجراءات واشنطن ضد الحوثيين ستكون أكثر فعالية.

وأوضح والتز، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك برنامج للأسلحة النووية، مضيفا "نريد تفكيكا كاملا لبرنامج إيران النووي وجميع الخيارات متاحة".

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