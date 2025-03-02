إيران تغلق 1000 كيلومتر من حدودها مع أفغانستان

كابول - (د ب أ)

أعلن حسين موسوي رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق نحو 1000 كيلومتر من الحدود الإيرانية مع أفغانستان.

وتم اتخاذ هذا القرار لمواجهة المخاوف الأمنية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة المختلفة على طول الحدود.

وأضاف حسين موسوي أنه يجب إغلاق حوالي ألف كيلومتر من الحدود بين إيران وأفغانستان لمنع دخول "الإرهابيين وتهريب المخدرات" حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد حسين موسوي، خلال مراسم تكريم المهندسين والمتخصصين في القوات البرية بالجيش الإيراني على أهمية أمن الحدود. وأضاف أنه تم استقدام الفرق الهندسية لمعالجة القضية وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح موسوي أن مشروع إغلاق الحدود سيستمر 8 سنوات ويهدف إلى منع التهريب والحد من التهديدات الإرهابية. وتهدف الخطة إلى تعزيز الأمن القومي من خلال منع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود مع أفغانستان.