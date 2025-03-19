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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

11:35 ص الأربعاء 19 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)


أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر جديدة بإخلاء مناطق واسعة شمال وجنوب القطاع، محذرًا من أن المناطق المذكورة أصبحت "مناطق قتال خطيرة"، وذلك بعد يوم واحد من استئنافها الهجمات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن سكان بيت حانون في الشمال، وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة في الجنوب، مطالبون بإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى "المآوي المعروفة" غرب مدينة غزة وفي مدينة خان يونس.

وجاءت هذه التحذيرات عقب قصف عنيف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الثلاثاء، على مختلف مناطق القطاع، هو الأعنف منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس في 19 يناير.

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