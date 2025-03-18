مقتل وإصابة 3 أسرى إسرائيليين في قصف لجيش الاحتلال على غزة

غزة - (د ب أ)

صرح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن أحد الأسرى الاسرائيليين في قطاع غزة قتل، وأصيب آخران فجر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن المصدر قوله إن الحادث وقع نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وكانت غارات إسرائيلية استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة تسببت في استشهاد أكثر من 322 شخصا إضافة إلى عشرات المصابين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتحتجز حركة حماس 59 أسيرا إسرائيليا يرجح أن نصفهم أحياء، في حين قتل الباقون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم.

وخلال صفقة التبادل تم إطلاق سراح نحو 150 اسرائيليا من غزة مقابل 1700 أسير فلسطيني دون أن يشمل التبادل الجنود الاسرائيليين وكبار قادة الاسرى الفلسطينيين.