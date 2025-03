إدارة ترامب تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

(وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، استئناف العمل في توسيع الجدار الحدودي مع المكسيك، بإضافة 11 كيلومتراً جديداً إلى السياج الفاصل، وذلك في إطار جهود الحد من الهجرة غير الشرعية، إحدى أبرز سياسات الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى.

وفي مقطع فيديو، عبر منصة "إكس"، ظهرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم من ولاية أريزونا، قائلة: "من هنا، يمكنكم رؤية النقطة التي ينتهي عندها الجدار الحدودي... بدءًا من اليوم، سنبدأ في بناء 7 أميال جديدة (ما يزيد عن 11 كيلومتراً) من الجدار".

Announcing today - we’re building 7 more miles of wall.



