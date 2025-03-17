إدارة ترامب تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

(وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، استئناف العمل في توسيع الجدار الحدودي مع المكسيك، بإضافة 11 كيلومتراً جديداً إلى السياج الفاصل، وذلك في إطار جهود الحد من الهجرة غير الشرعية، إحدى أبرز سياسات الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى.

وفي مقطع فيديو، عبر منصة "إكس"، ظهرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم من ولاية أريزونا، قائلة: "من هنا، يمكنكم رؤية النقطة التي ينتهي عندها الجدار الحدودي... بدءًا من اليوم، سنبدأ في بناء 7 أميال جديدة (ما يزيد عن 11 كيلومتراً) من الجدار".

Announcing today - we’re building 7 more miles of wall.



Make America Safe Again! pic.twitter.com/JyVgxrzSZY — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 16, 2025

ووفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فقد خصصت سلطة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نحو 70 مليون دولار للمشروع، وتم إسناد عقد التنفيذ إلى شركة "جرانيت كونستراكشن"، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها.

في خطابه الأول بعد تنصيبه رئيسًا للمرة الثانية في 20 يناير، تعهد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، متعهداً بـإعادة ملايين المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. كما أعلن في 22 فبراير أن إدارته تمكنت من القضاء على مشكلة الهجرة غير الشرعية خلال الشهر الأول من ولايته، واصفًا الحدود الأمريكية بأنها أصبحت "الأفضل في تاريخ البلاد".