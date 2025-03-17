إعلان

إدارة ترامب تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

03:53 م الإثنين 17 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، استئناف العمل في توسيع الجدار الحدودي مع المكسيك، بإضافة 11 كيلومتراً جديداً إلى السياج الفاصل، وذلك في إطار جهود الحد من الهجرة غير الشرعية، إحدى أبرز سياسات الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى.

وفي مقطع فيديو، عبر منصة "إكس"، ظهرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم من ولاية أريزونا، قائلة: "من هنا، يمكنكم رؤية النقطة التي ينتهي عندها الجدار الحدودي... بدءًا من اليوم، سنبدأ في بناء 7 أميال جديدة (ما يزيد عن 11 كيلومتراً) من الجدار".

ووفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فقد خصصت سلطة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نحو 70 مليون دولار للمشروع، وتم إسناد عقد التنفيذ إلى شركة "جرانيت كونستراكشن"، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها.

في خطابه الأول بعد تنصيبه رئيسًا للمرة الثانية في 20 يناير، تعهد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، متعهداً بـإعادة ملايين المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. كما أعلن في 22 فبراير أن إدارته تمكنت من القضاء على مشكلة الهجرة غير الشرعية خلال الشهر الأول من ولايته، واصفًا الحدود الأمريكية بأنها أصبحت "الأفضل في تاريخ البلاد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الولايات المتحدة المكسيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان