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وزير الخارجية الإيراني: لدينا استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة

11:06 ص الخميس 13 مارس 2025

عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إنه إذا تفاوضت طهران تحت الضغوط القصوى فستكون قد تفاوضت من موقع ضعف ولن تحقق أي مكاسب.

وأشار عراقجي، إلى أنه يجب إثبات أن سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة، موضحا أن عندها يمكن لإيران التفاوض من موقع متكافئ.

وأكد عراقجي، أن صبر إيران ليس سلبيا، لكنها تقر بالمبادرة ولديها استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة، مضيفا "نواصل المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية ما زالت قائمة".

وأوضح عراقجي، أن طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة، مشيرا إلى أن "على واشنطن رفع العقوبات ولن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات".

ولفت وزير الخارجية الإيران، إلى أن التفاوض غير المباشر ممكن والأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل لاتفاق عادل في ظروف متكافئة، موضحا أن الأوروبيين لعبوا دور الوسيط الجيد خلال المفاوضات السابقة ويمكنهم فعل ذلك الآن.

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عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني مفاوضات نووية
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