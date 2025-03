مواجهات بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحين أثناء محاولة تحرير رهائن قطار (فيديو)

كويتا - (أ ب)

قال مسؤولون إن القوات الأمنية الباكستانية تبادلت إطلاق النار اليوم الأربعاء مع المئات من المسلحين الانفصاليين أثناء محاولتها تحرير 300 رهينة على متن قطار في منطقة وعرة التضاريس بجنوب غرب باكستان.

والتزم القوات الأمنية بالحذر، حيث قال المسؤولون إن مسلحين يرتدون سترات مفخخة يحاصرون الرهائن.

وقال المتحدث الحكومي شاهد ريند إن القوات الباكستانية، المدعومة بالمروحيات في المنطقة النائية، تتوخى الحذر بسبب الوضع.

#Baloch rebels have hijacked #train in resistance against #Pakistan's continued atrocities. For decades, #Balochistan has faced enforced disappearances, extrajudicial killings & resource exploitation.

World must recognize the struggle!#FreeBalochistan #BalochistanIsNotPakistan pic.twitter.com/auGCeCGdiC