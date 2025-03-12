مواجهات بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحين أثناء محاولة تحرير رهائن قطار (فيديو)

كويتا - (أ ب)

قال مسؤولون إن القوات الأمنية الباكستانية تبادلت إطلاق النار اليوم الأربعاء مع المئات من المسلحين الانفصاليين أثناء محاولتها تحرير 300 رهينة على متن قطار في منطقة وعرة التضاريس بجنوب غرب باكستان.

والتزم القوات الأمنية بالحذر، حيث قال المسؤولون إن مسلحين يرتدون سترات مفخخة يحاصرون الرهائن.

وقال المتحدث الحكومي شاهد ريند إن القوات الباكستانية، المدعومة بالمروحيات في المنطقة النائية، تتوخى الحذر بسبب الوضع.

ووصف الهجوم بأنه " عمل إرهابي".

وقد قٌتل ما لا يقل عن 27 مسلحا، كما أنقذت القوات الأمنية أكثر من 150 من بين 450 شخصا كانوا على متن القطار عندما تم اختطافه أمس الثلاثاء أثناء دخوله نفق في منطقة بولان في إقليم بلوشستان.

وتعد هذه أول مرة يشن فيها المسلحون هجوما من هذا النوع.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إنه مستعد للتفاوض بشأن تبادل السجناء. وحتى الآن، لم ترد الحكومة على عرض المتمردين.

وقالت السلطات إن من بين الذين تم إنقاذهم نساء وأطفال، في حين قٌتل عدد غير معلوم من أفراد القوات الأمنية، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين أمنيين تحدثوا دون الإفصاح عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالحديث لوسائل الإعلام.

وتم إرسال الركاب الذين تم إنقاذهم إلى بلداتهم، ونقل المصابين إلى مستشفيات في منطقة ماش في بلوشستان.

وكان القطار في طريقه من مدينة كويتا إلى مدينة بيشاور عندما وقع الهجوم.

وقال جيش تحرير بلوشستان، الذي يقود تمردا منذ أعوام، إن انتحاريين يحرسون الرهائن وبعض أفراد القوات الأمنية المحتجزين. وحذر من أن حياة الرهائن ستكون في خطر في حال لم تتفاوض الحكومة.