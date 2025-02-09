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كاتب يهاجم "النخب السعودية" بتويتة "موقف غزة".. وأمير سعودي يرد بقوة

05:59 م الأحد 09 فبراير 2025

الكاتب سامح عسكر

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(وكالات)

انتقد الكاتب سامح عسكر، موقف "النخب" في المملكة العربية السعودية من حرب غزة، متسائلاً عن موقفهم بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "تهجير الفلسطينيين" وإقامة دولة فلسطينية داخل المملكة، وهو ما فنده أمير سعودي في رد قوي.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قال عسكر إن بعض النخب في السعودية كانت تبرر تصرفات إسرائيل وتنتقد الفلسطينيين، متسائلًا عن موقفهم الآن بعد تصريحات نتنياهو التي تنتهك سيادة المملكة.

ورأى عسكر، أن تصريحات نتنياهو بشأن استقطاع جزء من السعودية لإقامة دولة فلسطينية ليست مجرد رد على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بل تعكس مشروعًا صهيونيًا قديمًا أصبح يُطرح علنًا بعد هجوم 7 أكتوبر.

وأثارت التدوينة ردود فعل واسعة على تويتر، ما دفع الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، للرد على عسكر بتدوينة تساءل فيها مستنكرا: من هي النخب التي تتحدث عنها؟" مطالبًا إياه بأمثلة واضحة على من زعم أنهم دعموا إسرائيل ووصفوهم بأنها "طلاب سلام".

وفي تدوينة لاحقة، أعاد الأمير السعودي نشر بيان وزارة الخارجية السعودية، الذي أكد رفض المملكة القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، في موقف وصفه البعض بأنه "قوي" ومباشر.

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الكاتب سامح عسكر كاتب يهاجم النخب السعودية تهجير الفلسطينيين مقترح ترامب لتهجير غزة إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية
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