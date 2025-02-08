خلال لقاءه وفد حماس.. خامنئي: لقد هزمتم الكيان الصهيوني وأمريكا



وكالات



نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال لقاء وفد من حركة حماس، اليوم السبت، قوله للحركة "لقد هزمتم الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تسمحوا لهما بتحقيق أهدافهما".



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن خامنئي التقى خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ومحمد درويش رئيس مجلس الشورى والقيادي بالحركة نزار عوض الله، في العاصمة طهران.



وأضاف أن القادة الفلسطينيين يزورون طهران لتهنئة خامنئي بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية عام 1979. وعبروا عن امتنانهم لدعم إيران المستمر للحركة.



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحية قوله لخامنئي "أتينا للقائكم اليوم بفخر".



وقال المرشد الأعلى خامنئي إن التهديدات الأمريكية ضد إيران "ليس لها تأثير على عقلية أمتنا"، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.