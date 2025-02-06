بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي وهذا ما أفتى به خامنئي

وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهذا ما أفتى به مرشد الجمهورية علي خامنئي، مشيرا إلى أن بلاده فتحت مراكزها النووية للتفتيش.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه يخطط لإقامة احتفال كبير في الشرق الأوسط عند توقيع الاتفاق مع إيران.

ودعا ترامب، إلى ضرورة البدء في العمل على اتفاق مع طهران بشكل فوري، قائلًا إنه يريد أن تكون إيران "دولة عظيمة وناجحة".

ومع تصريحاته عن النظرة الإيجابية المستقبلية لإيران، لكن ترامب أكد في الوقت ذاته، على أهمية عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

ووصف ترامب، التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة وإسرائيل تفجير إيران هي مبالغ فيها، مؤكدًا، أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه، ويتيح لإيران الفرصة للنمو والازدهار في المستقبل.

جدير بالذكر، أن ترامب كان من انسحب من الاتفاق النووي الأمريكي الموقع مع إيران عام 2018 وقام بفرض العقوبات عليها، وهي الخطوة التي قامت إيران على إثرها باستكمال برنامجها النووي مع الانسحاب الأمريكي.